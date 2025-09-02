Příběh padlého obchodu s elektronikou a nábytkem Okay, který vyústil v úpadek a nakonec i konkurz, za pár dní napíše svou tečku. Insolvenční správce připravil na 19. září na desátou hodinu dopoledne dražbu majetku zkrachovalé firmy. Z té se uspokojí jen nepatrná část pohledávek věřitelů – a je jasné, že na většinu z nich se nedostane vůbec.
Co se dočtete dál
- Co přesně bude v dražbě prodáno a jaké jsou odhadní hodnoty položek.
- Jaký podíl dluhu má banka UniCredit a jak bude uspokojena.
- Jak vysoké jsou celkové pohledávky věřitelů a jejich struktura.
- Jak dražba proběhne (místo, způsob, termíny a prohlídky).
- Jaký byl důvod úpadku Okay a proč selhal reorganizační plán.
- Zda a jak postupuje státní zastupitelství ve vyšetřování možného vyvádění majetku.
- Jaké jsou přednostní náklady (pohledávky za podstatou) a jak ovlivní rozdělení výtěžku.
