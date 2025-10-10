Ani ve druhém kole dražby se nepodařilo prodat veškerý majetek, který zbyl po zkrachovalém obchodě s elektronikou a nábytkem Okay. Ještě loni třímiliardový obchod skončil v konkurzu a jeho majetek se rozprodává, aby se zaplatila alespoň část rozsáhlých dluhů. Jediný zajištěný věřitel, banka UniCredit, má pohledávku za 114 milionů korun, nezajištěné pohledávky od desítek dalších subjektů překračují půl miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Co se draží po zkrachovalém obchodu.
- Co se podařilo ve druhém kole dražby prodat.
- Jak bude rozprodej pokračovat dál.
- Jak se do hry vložila policie.
