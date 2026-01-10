Alza si se zveřejňováním svých hospodářských výsledků dává na čas. Až zkraje roku 2026 se v obchodním rejstříku objevila výroční zpráva za předminulý rok. V roce 2024 pokračoval její prakticky nepřetržitý růst.

Česká internetová nákupní jednička vykázala celkové tržby 62,2 miliardy korun, což znamená růst o 33 procent. Oproti celému e-commerce trhu to je rychlejší tempo o 28 procentních bodů. Pro Alzu to je zároveň nejrychlejší procentní růst od roku 2010. Firma se tak zcela oklepala z jediného propadu v roce 2022, kdy jí tržby v pocovidovém vystřízlivění poklesly.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou hospodářské výsledky Alzy za rok 2024.
  • Čemu firma přičítá růst.
  • Co říká zakladatel Aleš Zavoral o způsobu podnikání, který volí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.