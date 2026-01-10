Alza si se zveřejňováním svých hospodářských výsledků dává na čas. Až zkraje roku 2026 se v obchodním rejstříku objevila výroční zpráva za předminulý rok. V roce 2024 pokračoval její prakticky nepřetržitý růst.
Česká internetová nákupní jednička vykázala celkové tržby 62,2 miliardy korun, což znamená růst o 33 procent. Oproti celému e-commerce trhu to je rychlejší tempo o 28 procentních bodů. Pro Alzu to je zároveň nejrychlejší procentní růst od roku 2010. Firma se tak zcela oklepala z jediného propadu v roce 2022, kdy jí tržby v pocovidovém vystřízlivění poklesly.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hospodářské výsledky Alzy za rok 2024.
- Čemu firma přičítá růst.
- Co říká zakladatel Aleš Zavoral o způsobu podnikání, který volí.
