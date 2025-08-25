Nejméně tisíce, ale spíše minimálně vyšší desítky tisíc lidí skočily na lep překupníkům s dálničními známkami. Jejich stránky se svým vzhledem tváří jako oficiální e-shop Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ale ve skutečnosti si k oficiálně stanovené ceně přihodí i desítky procent navíc. Zákazníky získávají především zaplacenými odkazy na své stránky, které se tak ve vyhledávačích zobrazují po zadání spojení „dálniční známka“ mezi prvními.
Co se dočtete dál
- Jak se státní fond rozhodl proti přeprodejcům postupovat.
- Jak na jeho postup reagují.
- Které e-shopy jsou nejproblematičtější.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.