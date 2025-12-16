Zdálo se to jako banální nehoda dvou cyklistů, kdy jeden nečekaně vybočil z trasy a druhému tím způsobil těžké zranění. Výsledkem je nakonec ale rozsudek Nejvyššího soudu, který říká, že i cyklisté musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, když předjíždějí jiného cyklistu. Tedy podobně jako to platí, když cyklistu předjíždí řidič v autě.
V červnu 2018 se Peter R., pocházející z Dolních Rakous, vydal se svou přítelkyní na cyklistickou vyjížďku na Třeboňsko. Výlet ale skončil neslavně: když míjeli Záhřebský rybník mezi Staňkovem a Chlumem u Třeboně, zezadu do něj narazila Lenka K.
Co se dočtete dál
- Jak ke srážce cyklistů došlo.
- Z čeho při svém rozsudku vycházel soud.
- Kdy je a kdy není pravidlo bezpečného odstupu aplikovatelné.
