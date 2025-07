Zákon je nesmyslný, ale to neznamená, že ho nemusíte dodržovat. Přesvědčte poslance, ať ho změní. Tak se dá stručně charakterizovat nezvyklý verdikt, kterým Krajský soud v Praze potvrdil pokutu 1500 korun pro Martina Hübela z Příbrami za to, že jel na elektrické jednokolce po silnici.

Se strojem, který váží 55 kilogramů a dokáže vyvinout rychlost přes 90 kilometrů v hodině, by totiž podle současných zákonů a policie, která jej pokutovala, měl jezdit po chodníku. A pouze v případech, kdy chodník chybí, by se měl pohybovat po silnici. Jenže stejně jako chodci, tedy jen po její levé straně. Což znamená v protisměru. A to třeba i na kruhovém objezdu.

