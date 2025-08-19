Původně mělo jít o zdražení jízdného ve Středočeském kraji, nakonec se k tomu narodil i levoboček – dražší doprava v Praze. Cena stoupne u jednorázových jízdenek (až do platnosti na 72 hodin) a nezapomnělo se ani na tzv. expres autobus na letiště, jehož cena bude od ledna pro jistotu dvojnásobná. Zjevně aby bylo jasné, že koalice Spolu a radní za STAN myslí na své voliče a náležitě trestají návštěvníky metropole, kteří podle nich stále ještě nejsou dostatečně potrestáni komplikovaným systémem jízdného, jejž vhodně doplňuje zacílení revizorů na cizince (a studenty všech zemí).
Možná proto se ani pražští radní neobtěžovali s propočtem potenciálních výnosů, které tato akce přinese. V podstatě nejsou důležité, hlavní je ukázat, že „na naše lidi myslíme“.
Co se dočtete dál
- Jak se změní jízdné v Praze?
- Na koho nový systém dopadne?
- Jaká radní řeší pražské dopravní peklo?
