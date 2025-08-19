Celkem nenápadně vstoupil tento týden v účinnost nový zákon o kritické infrastruktuře. Norma prošla legislativním procesem bez větších zádrhelů. Přitom jde o předpis, který zásadně mění pravidla pro stovky firem v klíčových odvětvích důležitých pro chod státu.
Zcela nově totiž určuje, kdo se stane součástí kritické infrastruktury, ukládá těmto firmám řadu povinností a zavádí i přísné sankce. Netýká se jen tradičních oblastí, jako je energetika či doprava, ale i zdravotnictví, vodního hospodářství nebo potravinářství.
Co se dočtete dál
- Co konkrétně budou muset firmy udělat po zařazení do kritické infrastruktury.
- Jak vysoké sankce hrozí podnikům, které nové povinnosti nesplní.
- Které sektory a firmy se nejspíš ocitnou v novém režimu.
