O dopadech umělé inteligence na pracovní trh jsou zatím slyšet hlavně negativní zprávy. Podrobné modelování odborníků v Německu ale ukazuje, že poměr mezi počtem pracovních míst zaniklých a naopak vzniklých díky AI bude zhruba vyrovnaný. „Některé postupy budou výrazně levnější než dnes, takže bude možné dodávat služby na míru, něco, co by až dosud bylo strašně drahé. Tyto služby si bude moci dovolit mnohem víc lidí,“ říká pro HN o některých dopadech AI profesor Bernd Fitzenberger, ředitel německého Institutu pro výzkum pracovního trhu.
Hodně se mluví o tom, že kvůli umělé inteligenci zanikne obrovské množství pracovních míst. Souhlasíte s tím?
Je to jen část reality. Některá pracovní místa zaniknou, ale jiná vzniknou. Přičemž ten poměr bude zhruba vyrovnaný. Ukazují to detailní simulace, které jsme dělali pro německý pracovní trh. Na AI budou založeny úplně nové byznysové modely.
Co se dočtete dál
- Proč se bude díky AI dařit byznysu „na míru“, který by dnes byl velmi drahý.
- Na co by se měl zaměřit třeba patnácti- nebo osmnáctiletý student.
- Proč má německá ekonomika problémy a proč to s cenou energií souvisí jen málo.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.