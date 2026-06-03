Dvě rozsáhlé vědecké studie publikované nedávno v prestižních časopisech Nature a Science zjistily, že relativně krátký rozhovor s chatbotem řízeným umělou inteligencí dokáže měřitelně posunout politické postoje voličů. Dokážou ovlivnit, koho budeme volit. Dokonce ve větší míře, než jaké dosahují tradiční televizní spoty nebo online reklama. A zajímavé je, že část tohoto efektu přetrvává i měsíc po uskutečněné konverzaci.
Autoři výzkumů navíc potvrdili to, co asi všichni tušíme – nejúčinnější formy argumentace směrem k voličům byly v experimentech spojené s vyšší mírou nepřesností a zavádějících tvrzení. Což je vzhledem k vysoké míře halucinací různých AI nástrojů a jejich stále většímu zapojování do politických kampaní docela znepokojující.
Co se dočtete dál
- Jak silně dokáže jedna konverzace s chatbotem změnit voličské preference v různých zemích.
- Jak funguje „informační hustota“ a proč vede k vyšší míře halucinací.
- Které skupiny voličů jsou nejzranitelnější vůči přesvědčování chatboty.
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