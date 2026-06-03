Dvě rozsáhlé vědecké studie publikované nedávno v prestižních časopisech Nature a Science zjistily, že relativně krátký rozhovor s chatbotem řízeným umělou inteligencí dokáže měřitelně posunout politické postoje voličů. Dokážou ovlivnit, koho budeme volit. Dokonce ve větší míře, než jaké dosahují tradiční televizní spoty nebo online reklama. A zajímavé je, že část tohoto efektu přetrvává i měsíc po uskutečněné konverzaci.

Autoři výzkumů navíc potvrdili to, co asi všichni tušíme – nejúčinnější formy argumentace směrem k voličům byly v experimentech spojené s vyšší mírou nepřesností a zavádějících tvrzení. Což je vzhledem k vysoké míře halucinací různých AI nástrojů a jejich stále většímu zapojování do politických kampaní docela znepokojující.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak silně dokáže jedna konverzace s chatbotem změnit voličské preference v různých zemích.
  • Jak funguje „informační hustota“ a proč vede k vyšší míře halucinací.
  • Které skupiny voličů jsou nejzranitelnější vůči přesvědčování chatboty.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.