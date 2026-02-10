Do finále letošního ročníku ankety Auto roku v Česku postoupila různorodá pětice vozů. Vedle sebe se objevily Audi A6, BMW iX3, Dacia Bigster, Mercedes-Benz CLA a Škoda Elroq – modely odlišných velikostí, cen i technického zaměření, u nichž se jen obtížně hledá společné měřítko. Nesourodost byla jedním z hlavních rysů letošního finále a zároveň ukázkou toho, jak široký dnes automobilový trh je.
O výsledku rozhodovala porota devatenácti českých motoristických novinářů (Hospodářské noviny mají jednu členku), která se při hodnocení nezaměřovala pouze na techniku, jízdní vlastnosti nebo zpracování, ale také na to, jaký mají vozy potenciál uspět na domácím trhu. Tento pohled do značné míry odráží realitu posledních let, zároveň však přináší prostor pro různé výklady, protože ne každý finalista má v českých podmínkách stejně silnou pozici. U některých modelů je jejich role na trhu jasná, u jiných zůstává otázkou, nakolik se skutečně prosadí v každodenním provozu.
Hlasování poroty bylo poměrně těsné a vítěze určilo jen několik bodů. První místo nakonec získala Škoda Elroq se ziskem 111 bodů, druhý skončil Mercedes-Benz CLA se 106 body a třetí příčku obsadilo BMW iX3 s 98. Audi A6 nasbíralo 86 a páté místo připadlo Dacii Bigster se 74 body. Výhra Elroqu odráží silnou pozici domácí značky a fakt, že se tento model velmi dobře prodává, což bylo pro část poroty zjevně důležitým argumentem.
Mercedes-Benz tentokrát nedosáhl na třetí vítězství v řadě. Loni zvítězil s třídou G, o rok dříve s třídou E. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sále Grand Hotelu International Prague, kde ocenění pro vítěze převzal z rukou předsedy poroty Toma Hyana vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček.
Pro značku Škoda znamená letošní triumf návrat na vrchol domácí ankety po dlouhých osmi letech. V minulosti přitom patřila mezi její nejúspěšnější účastníky, zejména v období mezi lety 2015 a 2018, kdy zvítězila čtyřikrát po sobě s modely Fabia, Superb, Kodiaq a Karoq.
Na evropské scéně ale obrázek vypadá jinak. V anketě Car of the Year 2026, o níž rozhoduje porota devětapadesáti novinářů ze třiadvaceti zemí, si celkové vítězství odnesl Mercedes-Benz CLA. Škoda Elroq se sice dostala mezi sedm finalistů, kam se probojovaly i modely jako Kia EV4 nebo Dacia Bigster, na nejvyšší příčku však nedosáhla. Část kritiků upozorňuje na to, že Elroq technicky vychází z dříve představeného modelu Enyaq a v evropském srovnání proto nepůsobí jako zásadně nový krok vpřed, což mohlo hrát roli při hodnocení zaměřeném na inovace.
Celkové výsledky letošního ročníku tak spíše než jasnou odpověď na otázku, které auto je nejlepší, ukazují, jak složité je dnes srovnávat vozy napříč různými segmenty, pohony a cenovými kategoriemi.
