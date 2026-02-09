Ponuré mokré uličky portugalského Porta dva týdny den co den oživují čtyři zamaskované škodovky. Pod barevnou fólií se schovává dlouho očekávaný nejdostupnější elektromobil mladoboleslavské značky, crossover Epiq.
Novináři poprvé zkouší, jak fungují předprodukční modely. A pro automobilku je tato zkušenost cenná, sbírá názory, co ještě před spuštěním výroby případně vylepšit.
Škoda má v modelové řadě aktuálně dvě bateriová auta a letos jejich počet zdvojnásobí. Uvede na trh největší sedmimístné SUV jménem Peaq i auto z druhého konce nabídky, takzvaný entry model, do světa elektromobility a symbolický ekvivalent k modelu Kamiq.
Co se dočtete dál
- Kolik bude stát Epiq v porovnání s Elroqem, Kamiqem a konkurencí.
- Jaké dojezdy a výkony mají mít verze 35/40/55.
- Jak bude vypadat konečná alokace výroby mezi značkami v závodě VW Navarra.
- Jaké má probíhat konečné ladění podvozku, řízení a brzd.
- Jaká cenová strategie a marže zajistí konkurenceschopnost a ziskovost.
