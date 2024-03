Úkol zněl jasně. Zadat umělé inteligenci pokyn, aby vymyslela nové atraktivní jméno pro škodovácké SUV, které musí vždy začínat na E a končit na Q. A hlavně takové, aby zaujalo mladé lidi.

O pomoc s názvem pro připravovaný malý elektromobil do města požádali ve Škodovce ChatGPT. Nápadů AI vygenerovala mnoho, mohlo by to být také třeba Electriq, Exotiq, nebo Energoq (takové navrhla redakci HN). Mezi názvy vymyšlenými ChatGPT se ale objevilo také jméno Epiq. Podle zástupců Škodovky je zaujalo právě tohle. I proto, že je to přesně takové slovo, které používá mladá generace a používá ho prakticky ve všech koutech světa. Epické je dneska kdeco. A k autu se hodí.

