Automobilka Škoda Auto uzavřela v Česku mimořádně silný rok. Celkový trh s novými osobními vozy loni v tuzemsku vzrostl o více než sedm procent a přiblížil se hranici čtvrt milionu registrací a shodně rostla i domácí značka.

„Dostali jsme se na úroveň 248 719 registrovaných vozů, což je velmi blízko číslům z roku 2019, tedy posledního normálního roku před covidem,“ uvedl šéf Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Podle něj je to signál, že se ekonomická situace domácností i firem postupně stabilizuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjel český trh s novými osobními vozy v loňském roce.
  • Jaký je aktuální tržní podíl Škody a jak se mění.
  • Jak se mění poměr firemních a soukromých registrací domácí automobilky.
  • Jaké jsou počty a podíly elektromobilů v Česku a u Škody.
  • Jaký byl komerční úspěch modelu Elroq.
  • Jaké nové elektrické modely letos Škoda uvede.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se