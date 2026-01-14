Automobilka Škoda Auto uzavřela v Česku mimořádně silný rok. Celkový trh s novými osobními vozy loni v tuzemsku vzrostl o více než sedm procent a přiblížil se hranici čtvrt milionu registrací a shodně rostla i domácí značka.
„Dostali jsme se na úroveň 248 719 registrovaných vozů, což je velmi blízko číslům z roku 2019, tedy posledního normálního roku před covidem,“ uvedl šéf Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Podle něj je to signál, že se ekonomická situace domácností i firem postupně stabilizuje.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjel český trh s novými osobními vozy v loňském roce.
- Jaký je aktuální tržní podíl Škody a jak se mění.
- Jak se mění poměr firemních a soukromých registrací domácí automobilky.
- Jaké jsou počty a podíly elektromobilů v Česku a u Škody.
- Jaký byl komerční úspěch modelu Elroq.
- Jaké nové elektrické modely letos Škoda uvede.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.