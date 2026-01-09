V roce 1974 se vítězem ankety Car of the Year, tedy Evropské auto roku, stal Mercedes-Benz třídy S. Od té doby ale trojcípá hvězda na podobný úspěch čekala. Dočkala se až po více než půl století. Prestižní titul si pro rok 2026 odvezla nová generace Mercedesu CLA, která se nabízí jak s elektrickým, tak i hybridním pohonem. Ve finále ankety porazil německý model mimo jiné Škodu Elroq, která i tak zaznamenala historicky nejlepší výsledek mladoboleslavské automobilky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • U koho bodoval Elroq.
  • Jak se v anketě odráží současný vývoj celého segmentu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.