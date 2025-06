Adam Zikmund se vrátil domů do Liberce a chtěl zúročit všechno, co se v zahraničí naučil. Jedenáct let vařil v Anglii a od pohůnka v kuchyni se provařil až k jejímu šéfování. Během své kuchařské kariéry absolvoval řadu stáží v restauracích oceněných...

16. 5. 2025 ▪ 2 min. čtení