Během loňského a letošního roku byl jedním z předních témat na trhu se životním pojištěním samoregulační standard. Ten upravoval přístup finančních domů ke klientům, kteří prodělali rakovinu. Pojišťovny k nim měly nově po určité době přistupovat tak, jako by onemocněním nikdy netrpěli. Mezi prvními, kdo se ke standardu přihlásil, byla i Generali Česká pojišťovna, postupně se ale přidává celý trh. „Platí, že deset let po vyléčení pacienta už se na něj pojišťovny nedívají jako na rizikového, tedy nijak to nezhoršuje jeho skóre,“ říká Lenka Kejíková, členka představenstva v Generali České pojišťovně zodpovědná za životní pojištění.

Finanční dům skončil v soutěži Nejlepší pojišťovna první právě v kategorii životního pojištění. Kromě jiného Kejíková v rozhovoru pro HN popsala, jak důležití jsou v tomto odvětví poradci a jak jim při práci pomáhá AI.

Vy jste dopadli v hodnocení ekonomické stránky v rámci životních pojišťoven nejlépe. Jaký bude letošní rok z pohledu hospodářských výsledků?

Máme ještě před výsledky a toto nemůžeme komentovat. Co můžeme hodnotit, jsou veřejně dostupné výsledky. A ze statistik České asociace pojišťoven je vidět, že vývoj celkového předepsaného pojistného a tržního podílu je v našem případě velmi podobný jako v uplynulých letech. V životním pojištění je v letošním roce Generali Česká pojišťovna jednička, v neživotním dvojka za Kooperativou. Z dat je také vidět, že předepsané pojistné konkrétně v životním pojištění dlouhodobě roste, a tuto dynamiku kopírujeme i u nás ve firmě.

