Pobyt v domovech pro seniory by měl být víc placený ze soukromých peněz. Plán pravděpodobného budoucího ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky zveřejnil Deník N. Podle něj se zvažuje zavedení německého modelu, podle kterého by lidé platili pobyt v domovech pro seniory z vlastního majetku, v některých případech i z prodeje nemovitosti. Jako příklad pak uvádí ceny německých „starobinců“, které se pohybují měsíčně mezi třemi a pěti tisíci eur. Pro srovnání relací, průměrná mzda v Německu nyní přesahuje čtyři tisíce eur (před zdaněním), průměrný státní důchod se pohybuje lehce nad 1600 eury.

V Česku zveřejněný plán, který zásadně zdražuje pobyty v zařízeních sociální péče, vzbudil pohoršení až nevoli. V praxi se ovšem tisíce a možná i desetitisíce seniorů a jejich příbuzných potýkají s náklady, které jsou poměrově výrazně vyšší než v Německu.

