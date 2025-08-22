Výstavba nových domovů pro seniory se zapojením soukromého sektoru je jedním z bodů volebního programu koalice Spolu. Starostové mají pasáž v programu o sociální péči výrazně delší a propracovanější, nicméně i oni počítají se spoluprací se soukromým sektorem. Piráti preferují domácí péči, ANO se vyjádří nejspíš až po volbách na podzim.
Péče o seniory, jejichž podíl ve společnosti výrazně narůstá, ale zatím nepronikla do programů politických stran tak moc jako například problematika nedostupného bydlení pro mladé rodiny. Hlavní reálnou pomocí tak zůstává příspěvek na péči, jehož získání vyžaduje značné úsilí a mnohdy se jej senior a jeho pečující příbuzní ani nedožijí. Nabídka pobytových zařízení se liší podle regionů, poptávka především v bohatších regionech nicméně výrazně převyšuje nabídku.
