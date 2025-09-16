Naše země stárne rychleji, než zvládá přizpůsobit svou sociální infrastrukturu. Dnes žije v zemi zhruba 170 tisíc lidí s nějakou formou demence, v roce 2050 jich podle projekcí bude téměř 300 tisíc a některé zdroje tvrdí, že se počet vyšplhá až k půl milionu. To je nárůst téměř o polovinu během jedné generace. Už dnes přitom čekají tisíce lidí na místo ve specializovaném zařízení a poptávka převyšuje nabídku ve všech krajích.
Trh Alzheimer center se proto bude rozšiřovat nejen z pohledu zdravotní a sociální péče, ale i jako segment nemovitostního trhu. Klientela je jasně definovaná: jde o osoby, které kvůli postupující nemoci potřebují celodenní dohled a péči. Rodiny přitom čelí dvojímu tlaku, osobnímu i finančnímu. Měsíční doplatky se v Česku běžně pohybují mezi pěti a dvaceti tisíci korunami v závislosti na regionu a typu zařízení. To znamená, že péče je dostupná především střední vrstvě, pro část populace je ale stále finančně nedostupná.
