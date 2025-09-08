Několik desetiletí socialismu Čechy naučilo, že o staré či nemocné se postará stát ve svých institucích. Jenže veřejný sektor už volná lůžka nebo dostatek sociálních pracovníků do budoucna zkrátka ve stejném objemu jako dosud zajistit nezvládne. Úřady se proto budou v příští dekádě snažit letité spoléhání Čechů na stát v tomto směru zlomit. 

Počítá s tím připravovaná strategie rozvoje sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí, jejíž návrh mají HN k dispozici. A cíl je jednoduchý – senioři by měli v daleko větší míře dožívat doma. Pomoci tomu má mimo jiné i nová dávka. Neformální pečující, tedy zpravidla rodinní příslušníci, kteří se o seniora postarají právě v domácím prostředí, by tak mohli mít nárok na podobné peníze jako pěstouni.

