Je to zatím jen úvaha, ale na západě to často funguje. Senior, který si ze starobního důchodu nemůže dovolit platit za pobyt a stravu v domově důchodců, by se musel majetkově „svléknout“ před tím, než za něj stát chybějící částku uhradí z dotací. Ministerstvo práce takové opatření navrhlo v dokumentu, který má zajistit fungování sociálních služeb v příštích deseti letech.
Už dnes se domovy seniorů ptají na jiné příjmy klienta, nicméně jejich přiznání je dobrovolné. Jenže v sociálních službách chybí peníze a s tím úzce souvisí i nedostatek míst v domovech. Situace se bude se stárnutím populace zhoršovat, proto stát hledá recepty, jak se s tím vypořádat.
Co se dočtete dál
- Kolik se dnes platí za pobyt v domovech důchodců.
- Kdo by nově musel doplácet ze svého.
- Proč Češi nemají nechávat ve stáří všechny majetky dětem.
