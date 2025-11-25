Politici i ekonomové se shodují, že pokud nebude mít Česko v lednu schválený rozpočet, nezpůsobí to žádnou ekonomickou pohromu. Tedy, jak ostatně obvykle dodávají, z makroekonomického pohledu. Takzvané rozpočtové provizorium však může způsobit trable konkrétním organizacím, například poskytovatelům sociálních služeb, které přijímají dotace z veřejných peněz. Mívají našponované rozpočty a jsou závislé na příspěvcích z veřejných zdrojů. Provizorium pro ně proto znamená období finanční nejistoty. Pomoci jim ale mohou kraje.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč mají obavy poskytovatelé sociálních služeb.
  • Kdo jim může pomoci.
  • Jak dlouho může trvat rozpočtové provizorium.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.