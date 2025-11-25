Politici i ekonomové se shodují, že pokud nebude mít Česko v lednu schválený rozpočet, nezpůsobí to žádnou ekonomickou pohromu. Tedy, jak ostatně obvykle dodávají, z makroekonomického pohledu. Takzvané rozpočtové provizorium však může způsobit trable konkrétním organizacím, například poskytovatelům sociálních služeb, které přijímají dotace z veřejných peněz. Mívají našponované rozpočty a jsou závislé na příspěvcích z veřejných zdrojů. Provizorium pro ně proto znamená období finanční nejistoty. Pomoci jim ale mohou kraje.
Co se dočtete dál
- Proč mají obavy poskytovatelé sociálních služeb.
- Kdo jim může pomoci.
- Jak dlouho může trvat rozpočtové provizorium.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.