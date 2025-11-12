Spor o návrh státního rozpočtu ukončila na svém středečním jednání končící vláda Petra Fialy (ODS). Ministři v demisi se jednoznačně shodli, že vyhoví požadavku vznikající vlády a odešlou v září schválený návrh znovu do sněmovny. Vyhověli tak požadavku vznikající nové vlády. Ministr financí Zbyněk Stanjura to dosud odmítal, dokud od budoucího kabinetu nedostane záruky o dodržení rozpočtové odpovědnosti.
Premiér Fiala uvedl, že návrh vláda odeslala, přestože jí to žádný zákon neukládá.
Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident Petr Pavel. Argumentoval tím, že je nezbytné zabránit rozpočtovému provizoriu, které hrozí, pokud sněmovna neschválí rozpočet do konce roku.
Co se dočtete dál
- Proč vláda v demisi poslala znovu do sněmovny rozpočet.
- Co na to říká budoucí koalice.
- Co po ní požaduje končící vláda.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.