Nová sněmovna se pravděpodobně v nejbližších dnech návrhu státního rozpočtu na příští rok nedočká. A to i přes požadavek budoucího kabinetu, aby končící vláda svůj návrh znovu do sněmovny poslala. Odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který ve čtvrtek podal demisi, totiž zmiňuje podmínky, za jakých je ochoten to udělat. Hnutí ANO ale takový diktát odmítá.
Kabinet Petra Fialy (ODS) odeslal v souladu se zákonem o státním rozpočtu návrh se schodkem 286 miliard korun do sněmovny na konci září. Po pár dnech ale přišly volby, s nimiž spadly pod stůl všechny zákony, které do sněmovny dorazily. Budoucí vládní koalice proto požaduje, aby končící Fialův kabinet odeslal návrh znova a sněmovna jej mohla schválit. V opačném případě hrozí Česku od začátku příštího roku rozpočtové provizorium.
Stanjura však zatím návrh odeslat odmítá s tím, že v návrhu jsou dva výdaje za 50 miliard korun, které jdou nad zákonný limit deficitu. „Musíme mít politickou dohodu nebo politické ujištění, že tyto dvě položky tam nechají,“ řekl.
Co se dočtete dál
- Jaké podmínky si ministr financí Zbyněk Stanjura klade.
- Co chce v rozpočtu zachovat.
- Jak to vidí budoucí koalice.
- Co na to říkají ekonomové.
