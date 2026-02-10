Poslanci začnou ve středu projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok. Přestože má vládní koalice ve sněmovně pohodlnou většinu na to, aby klíčový zákon prošel, jeho schvalování se zřejmě neobejde bez komplikací. Opozice opakovaně upozorňuje na to, že návrh se schodkem 310 miliard korun nesplňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, a vláda tak posílá do sněmovny ilegální návrh. Zákon totiž i po nejnovějších přepočtech připouští nejvyšší možný deficit 246 miliard korun.
Toto tvrzení opozice potvrzuje i Národní rozpočtová rada. Ta je přitom jedinou autoritou, která zákonnost navrženého rozpočtu může posoudit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přesto trvá na tom, že správný je její názor a návrh rozpočtu je v pořádku.
Co se dočtete dál
- Proč je návrh státního rozpočtu podle opozice nelegální.
- Čím argumentuje ministryně Alena Schillerová.
- Jak to vidí ústavní právník.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.