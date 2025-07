Líbí se mu žluté motorky a pes našel jeho pach. To byly hlavní důvody, které před necelými šesti lety vedly k tomu, že soudy poslaly Martina Skalického z Želetic u Hodonína na pět let do vězení za loupežné přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti v...

28. 5. 2025 ▪ 6 min. čtení