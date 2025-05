Líbí se mu žluté motorky a pes našel jeho pach. To byly hlavní důvody, které před necelými šesti lety vedly k tomu, že soudy poslaly Martina Skalického z Želetic u Hodonína na pět let do vězení za loupežné přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti v září 2015. Ještě o tři roky více tehdy dostal jeho známý Miloš Zezula.

Nyní Skalický za to, že kvůli odsouzení pouze na základě nevěrohodných pachových stop strávil za mřížemi 649 dní, dostane odškodné přes 2,5 milionu korun. Musel se jej ovšem zastat až Ústavní soud, který použití pachových stop ostře zkritizoval.

