Nákladní divize Českých drah ČD Cargo dál přichází o svoje kapacity. Po srpnovém sešrotování několika tisíc vagonů se rozjelo další kolo likvidace lokomotiv. O víkendu před 17. listopadem zamířily do šrotu další stejnosměrné lokomotivy, určené původně hlavně pro uhelné vlaky.
To se víceméně čekalo. Mezitím firma zahájila kroky ke kompletní likvidaci dalšího typu lokomotiv, které zřejmě ve výsledku prohloubí účetní ztrátu ČD Cargo.
Co se dočtete dál
- O které lokomotivy jde.
- Jak jsou reálně prodejné.
- A jak se to podepíše na hospodaření ČD Cargo.
