Klíčový nákladní dopravce ČD Cargo počítá s ještě větším propadem zakázek, než se zdálo ještě před několika měsíci. A tak dál redukuje svoje aktivity – po druhé vlně propouštění zaměstnanců teď chystá i velkou čistku ve vozovém parku. A z plánů je patrné, že skončí hned osm typů lokomotiv a tisíce vagonů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.