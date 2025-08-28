Klíčový nákladní dopravce ČD Cargo počítá s ještě větším propadem zakázek, než se zdálo ještě před několika měsíci. A tak dál redukuje svoje aktivity – po druhé vlně propouštění zaměstnanců teď chystá i velkou čistku ve vozovém parku. A z plánů je patrné, že skončí hned osm typů lokomotiv a tisíce vagonů. 

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se