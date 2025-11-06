Energetické burzy EEX v Lipsku a ICE v Londýně budou muset v brzké době vyřešit drobnou komplikaci. V předstihu totiž rozjely obchodování nových emisních povolenek ETS2, které mají zpoplatnit zplodiny v silniční dopravě a vytápění. Investoři tak již několik měsíců mohou obchodovat s termínovanými kontrakty na emisní certifikáty s vypořádáním v prosinci 2027.
Jenže ministři životního prostředí evropských zemí se během nočního jednání z úterý na středu dohodli na jednoročním odkladu spuštění celého systému. Povinnost dodavatelů plynu, uhlí a pohonných hmot krýt emise skrze nákup ETS2 bude tedy platit až od ledna 2028, nikoliv o rok dříve, jak se původně plánovalo. V prosinci 2027, na který již někteří investoři uzavřeli zajišťovací futures obchody, nové povolenky tedy ještě nikdo potřebovat nebude.
Jak burzy tento rozpor vyřeší a co se s již uzavřenými kontrakty stane, není známo. Investoři, kteří spekulovali na hodně vysokou cenu emisních povolenek hned od samého začátku spuštění povinnosti, mají však ještě jeden problém. A sice skutečnost, že cena povolenek se v posledních dvou týdnech prudce propadla o více než třetinu.
