Pro lidi je to pouze nejisté zaměstnání, které se nepočítá do důchodu, pro stát zase práce, ze které téměř nic nemá. Dohody o provedení práce označili za slabé místo českého trhu práce už před třemi lety vládní poradci NERV. Vláda premiéra Fialy se proto v té době začala zabývat myšlenkou tuto formu zaměstnání více zregulovat. Hlavně proto, aby se přestala využívat jako levná alternativa ke klasickým pracovním úvazkům.

Aby si stát zmapoval, kolik se v dohodách vlastně točí peněz, spustila Česká správa sociálního zabezpečení loni v červenci povinnou evidenci všech dohod. Včetně těch s výdělkem pod limitem pojistného, dosud nikde neuváděných. Nyní, po více než roce fungování, mají HN k dispozici první čísla: na dohody v Česku dělá přes milion lidí a vydělají si na nich 80 miliard korun ročně. Státní pokladna z nich ale má na pojistném jen dvě miliardy. Společně se srážkovou daní pak inkaso dosahuje 14 miliard.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co říkají čísla za první rok evidence dohod o provedení práce.
  • Kolik se v Česku na dohody vydělá.
  • Jaké jsou dva hlavní problémy této formy zaměstnávání.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.