Pro lidi je to pouze nejisté zaměstnání, které se nepočítá do důchodu, pro stát zase práce, ze které téměř nic nemá. Dohody o provedení práce označili za slabé místo českého trhu práce už před třemi lety vládní poradci NERV. Vláda premiéra Fialy se proto v té době začala zabývat myšlenkou tuto formu zaměstnání více zregulovat. Hlavně proto, aby se přestala využívat jako levná alternativa ke klasickým pracovním úvazkům.
Aby si stát zmapoval, kolik se v dohodách vlastně točí peněz, spustila Česká správa sociálního zabezpečení loni v červenci povinnou evidenci všech dohod. Včetně těch s výdělkem pod limitem pojistného, dosud nikde neuváděných. Nyní, po více než roce fungování, mají HN k dispozici první čísla: na dohody v Česku dělá přes milion lidí a vydělají si na nich 80 miliard korun ročně. Státní pokladna z nich ale má na pojistném jen dvě miliardy. Společně se srážkovou daní pak inkaso dosahuje 14 miliard.
Co se dočtete dál
- Co říkají čísla za první rok evidence dohod o provedení práce.
- Kolik se v Česku na dohody vydělá.
- Jaké jsou dva hlavní problémy této formy zaměstnávání.
