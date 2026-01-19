Přesně před rokem začali pracující důchodci dostávat každý měsíc přilepšení ke mzdě v podobě slevy na pojistném. Do té doby se jim mírně navyšovala s ohledem na „přesluhování“ penze. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) tím chtěla motivovat seniory, aby zůstávali déle v práci, případně se do ní vrátili a nadále tak přispívali svými odvody do státní pokladny.
HN teď mají k dispozici první data o tom, jak se novinka využívala. Vyplývá z nich, že zatímco dříve si pracující důchodci přilepšili maximálně o stovky korun měsíčně, nyní jde o bonus v tisícovém řádu. Jestli sleva poslouží svému účelu, ale stát zatím neví.
Se stárnutím populace se přitom problém úbytku lidí na trhu práce bude dále prohlubovat. Nový kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše chce proto důchodce k práci finančně motivovat ještě více – slevu jim ponechá a k tomu slibuje vrátit navyšování důchodu za napracované roky.
