Kdo pracuje v důchodovém věku a zároveň pobírá důchod, nebude muset platit důchodové pojištění. To nyní odpovídá 6,5 procenta ze mzdy. Naopak by se mu už ale za přesluhování nenavyšoval důchod jako doposud. Navrhuje to ministerstvo práce v rámci důchodové reformy. Její finální verzi chce ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) představit koncem února na vládě.

„Chceme se podívat na pracovní motivaci lidí v důchodovém věku. Nemají prakticky žádné ocenění za to, že ještě zůstávají na trhu práce,“ uvádí k tomu ministr. Zatímco dnes se za rok přesluhování dotyčnému zvedne důchod v průměru o 80 korun, díky osvobození od sociálního pojistného by měl průměrně vydělávající důchodce o 1500 až 2000 korun měsíčně víc.

