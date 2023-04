Pro řadu rodičů by to mohlo být výhodné – i když v době péče o malé dítě nepracují nebo nepracovali, do výše důchodu by se jim tato doba započítávala, jako by brali průměrnou mzdu. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by jim to mělo přinést v průměru pětistovku k důchodu navíc. Zároveň by mohlo dál fungovat i takzvané výchovné, které už nyní zvedá pečujícím rodičům penzi o 500 korun. Kvůli tomu zaznívá z vládní koalice kritika.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se