Po šesti letech propadu by se měl státní důchodový účet, tedy rozdíl mezi příjmy z důchodového pojištění a výdaji na penze, opět dostat do plusu. Uvedl to v rozhovoru pro HN ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle analytiků ovšem není bezprostřední příčinou vládní důchodová reforma, ta bude mít dopad až se zpožděním. Příčinou je vývoj ekonomiky, zejména nízká inflace a vyšší příjem z pojistného. Během tří let se navíc trend zřejmě znovu obrátí – kvůli věkovému složení populace totiž začne přibývat starobních důchodců.

