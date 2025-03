Rok 2025, Česká správa sociálního zabezpečení. Úřednice Stanislava Nešporová ve své kanceláři v šestém patře dokončuje na počítači výpočet důchodu. Následně do papírového formuláře s předtištěným rodným číslem ručně z obrazovky přepisuje nejrůznější číselné kódy. Formulář založí do pevných desek, a když se jí na stole na konci dne nakupí, přijde si pro ně kolegyně. Vloží je do modré poštovní tašky na kolečkách a odveze je výtahem a dlouhými chodbami rozlehlé budovy do kanceláře ve třetím patře severního křídla. Tam údaje ručně přepíší do jiného počítačového systému.

Takto loni vyřídila 169 tisíc nových žádostí o důchod a v dalších 245 tisících případech zadávají úřednice stejným způsobem do výplatního systému úpravy u stávajících důchodů. Proces ve víceméně stejné podobě funguje už od osmdesátých let minulého století. Digitalizace by se měl dočkat v půli příštího roku. Úřad loni vyplácel měsíčně 3,4 milionu penzí v celkové roční výši 694 miliard korun.

