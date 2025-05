Koalice Spolu s oblibou říká, že není jako hnutí ANO. Tedy že se drží fakt, nepřekrucuje, nelže. Při pohledu na to, co předvádí v kampani, ale musíme říci: Houby, houby, houby. Úctu k faktům formace Petra Fialy nemá, překroutí i to, co vypadá, že překroutit ani nejde, a to s cílem nalhat voličům, že realita je jiná, než je. Rozdíl mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem je v tomto směru přibližně nula.

Důkaz? Na sociálních sítích vyvěsila ODS a poté i koalice Spolu tabulku, kterou nazvala „Fiala versus Babiš, fakta místo mýtů“. Srovnává v ní výsledky vládnutí Petra Fialy a Andreje Babiše. A nutno říci, že pro teoretiky pokročilé politické demagogie představuje tento výtvor marketérů Spolu pravý poklad. Nejlepší roky Petra Fialy jsou v něm postaveny proti nejhorším rokům Andreje Babiše, používají se v něm naprosto irelevantní údaje a totálně se opomíjí kontext. Třešničkou na demagogickém dortíku pak je nekompromisní přisvojení si zásluh, které Spolu vůbec nepatří.

