Legislativním procesem – sněmovnou i Senátem – prošla další část důchodové reformy. Zaměstnanci v tzv. třetí kategorii rizika (pracují v prostředí, kde jsou trvale překračovány hygienické limity a kde je nutné používat ochranné prostředky) dostanou vyšší příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele. Podle politiků si tak mohou naspořit na tzv. předdůchod, jehož podmínky jim umožní přežít dobu, než budou mít nárok na důchod, a současně nepřijdou o peníze, jako kdyby šli do předčasné penze.
Předdůchod je vlastně takzvaný předpokoj důchodu, tedy doba, kdy člověk pobírá rentu a neplatí zdravotní pojištění, na rozdíl od předčasného důchodu mu ale onu rentu vyplácí penzijní společnost, u které si musel naspořit dostatečné množství peněz. Výhodou je, že se mu po dobu předdůchodu nesnižuje budoucí důchod, na rozdíl od předčasné penze. (Ale také se nezvyšuje, pokud se rozhodne onu dobu trávit prací či podnikáním).
Co se dočtete dál
- Pracovníci v náročných profesích se mají spolehnout na předdůchod – je to řešení?
- Jak je vláda vstřícná k těm, co nemohou pracovat do 67 let.
- Nakolik je systém dlouhodobě udržitelný?
