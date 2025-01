Konečně je jasné, jak si vláda představuje důchody. Především pro těch 108 tisíc zaměstnanců, kteří sice pracují v rizikovém prostředí, ale jejich ohrožení není takové, aby měli po schválení penzijní reformy nárok na rychlejší odchod do důchodu jako dalších 12 tisíc lidí pracujících v tzv. čtvrté kategorii rizika. Penzijní reforma, která prodlužuje věk odchodu do důchodu až do 67 let, sice původně počítala s tím, že se dokáže postarat o všechny, nicméně katastrofický stav rozpočtu donutil ministry k přehodnocení situace.

Vládní reformu tak prohnali sněmovnou i Senátem s tím, že nápad, co s lidmi pracující tzv. třetí kategorii rizika, tedy tam, kde je nutné překračovat hygienické limity a kde zaměstnanci do důchodu často odcházejí s nemocí z povolání, přijde později. A přišel. Ve formě poslaneckého návrhu (pod taktovkou ODS), který zcela v souladu s předchozími vyjádřeními ministrů nechává zabezpečení na stáří plně v rukou zaměstnavatelů a penzijních společností. Nikam jinam lidé tyto peníze od zaměstnavatelů nesmí investovat. Úlevou má být to, že lidé nebudou muset spořit plných deset let, když chtějí předdůchod, jako tomu bylo letos.

