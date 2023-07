Panu J. K., kterému je nyní 83 let, žena zemřela, když bylo synovi devět a dceři 11 let. Předtím se o ně starali společně, pak už byla péče pouze na něm. Se zavedením výchovného ho děti upozornily, ať si o ně požádá, což loni v říjnu udělal. Jako důkaz poslal úřadům úmrtní list manželky. Přesto mu přišla v dubnu, stejně jako desítkám tisíc dalších mužů, často vdovců, od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) výzva s dotazy, proč si myslí, že pečoval o syna více než matka.

„Otázky byly jen na syna, i když se domníváme, že otec má nárok i na mě,“ říká dcera Dana, která otci pomohla odpovědět. Pan K. se přitom o výchovné s nikým nepře a splňuje podmínky ze zákona. „Musí se jednat aspoň o 10 let v období od narození do zletilosti dítěte, anebo pokud se rodič ujal péče až po osmém roce věku, musí pečovat aspoň pět let, a to vždy až do zletilosti dítěte,“ uvádí ČSSZ. Doteď muž nemá od úřadu žádnou reakci.