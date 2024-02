Byl to historický rekord. Skoro sto tisíc žádostí o předčasný starobní důchod loni dorazilo na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Důvodem bylo, že se lidé obávali zpřísnění podmínek pro dřívější odchod do penze. Správa kvůli zájmu nestíhala žádosti vyřizovat včas, na přiznání se čekalo půl roku i déle. V rozhovoru pro HN šéf úřadu František Boháček popisuje, jaký příliv žádostí o penze očekává v letošním roce a jak investice do IT v hodnotě 1,4 miliardy změní současný systém z 80. let.

Loni čekali někteří senioři na přiznání důchodu půl roku i déle, překračovala se zákonná lhůta. Můžete zaručit, že se to letos už nebude opakovat?

Obecná lhůta je 90 dní, to je ale čistá doba řízení, a pokud lidé dostanou důchod později, neznamená to, že nebyla dodržena. Nepočítá se do ní totiž například období, kdy došetřujeme některé skutečnosti u zaměstnavatelů. Je to velmi častá situace, kdy žadatel o důchod ještě pracuje, a my musíme došetřit u zaměstnavatele doby důchodového pojištění, které dotyčný ještě získá do okamžiku termínu přiznání důchodu. To trvá obvykle deset dní, které se do zákonné lhůty nezahrnují. Nějakou dobu může trvat došetřování doby důchodového pojištění – například když žadateli chybí nějaké doby zaměstnání, které mohou ovlivnit výši důchodu nebo samotný nárok na něj. Ani tohle šetření se do zákonné lhůty nepočítá. Cílíme na to, abychom na konci roku žádosti vyřizovali do dvou měsíců.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč už předčasné důchody letos nebudou atraktivní.

Kde se lidé dozvědí, jak vysoký důchod mohou čekat.

Jak firmám i úředníkům usnadní život digitalizace nemocenských dávek.