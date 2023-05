Důchodové změny jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky (KDU-ČSL) nutné, aby generace dnešních čtyřicátníků a mladších měly v penzi dobrou životní úroveň a jejich děti na to nemusely doplácet. „To, co jsem předložil, vnímám jako maximum možného, na čem lze najít politickou shodu a co lze udělat s přiměřenými společenskými dopady. Po třiceti letech se nám podařilo představit návrh důchodové reformy, která bude mít velmi pozitivní dopady na dlouhodobou udržitelnost systému,“ říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Kdyby se změny udělaly později, muselo by být zvýšení příjmů na důchody či seškrtání penzí mnohem radikálnější.

