Nejen světovými zbrojními firmami a výrobci munice je živ největší a nejbohatší český zbrojař. Akviziční jízda Michala Strnada a jeho skupiny Czechoslovak Group opět zacílila i na domácí průmysl. Už v červenci Strnad koupil většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, tradičním českém výrobci středorážové munice.
A také jeho aktuální cíl se nachází ve Zlínském kraji. Tentokrát ale nejde o klasickou zbrojní výrobu, nýbrž o specialistu na hydraulické systémy, které CSG už mnoho let využívá ve své pozemní technice.
Co se dočtete dál
- Co přesně moravská firma dělá.
- Co si Michal Strnad od firmy slibuje.
- Jaká mohla být její kupní cena.
