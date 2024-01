Finanční správa se chystá na přechod do nové éry. „Bude to skok, z doby kamenné k letům na měsíc,“ říká v rozhovoru pro HN její šéfka Simona Hornochová. Zásadní změnou má být datový sklad a nový daňový IT systém.

Vyměřování daní a shromažďování dat už nebudou tak náročné na lidskou práci. Zkušené berní úředníky nasadí správa na kontroly podezřelých případů, které odhalí díky analýze dat. Také slibuje pokračovat v lidštějším přístupu ke klientům – letos bude například lidem pomáhat vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí a místo pokut za prodlení jim posílat upozornění, že zapomněli zaplatit.

Ministr financí Zbyněk Stanjura slíbil, že finanční správa zaujme s novým vedením proklientský, přátelštější přístup k poplatníkům. Nastoupila jste loni v březnu. Daří se vám to?

To musí posoudit jiní, já věřím, že ano. Největší problém daňové správy byl, že se uzavřela do sebe a moc nekomunikovala. Snažíme se využívat sociální sítě, abychom mohli rychle a flexibilně reagovat například na důležité soudní rozsudky, které se týkají našich postupů. Předem říkáme, jak je zohledníme v naší praxi. Na konci roku byly v daních z příjmů nejdůležitějším tématem zaměstnanecké benefity. Metodická informace, kterou jsme k tomu vydali, už nebyla tak technokratická, formalistická.

