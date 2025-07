Přísná formulace v zákoně málem připravila miliony zaměstnanců o příspěvky na sportování, školku pro děti nebo dovolenou. Poslanci totiž v červnu v doprovodném zákoně k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů schválili nepřesnost, která by oblíbenou daňovou úlevu u zaměstnaneckých benefitů v praxi zcela eliminovala. Problematickou pasáž ale minulý týden vyškrtl Senát a spolu s dalšími pozměňovacími návrhy vrátil zákon do sněmovny. Úlevy pro oblíbené benefity tak podle všeho zůstanou platné, a to i přes obavy finančního úřadu z nárůstu „daňových optimalizací“.

Dlouhodobě totiž upozorňuje na riziko, že se benefity zneužívají a nahrazují mzdu. Více světla by do fungování daňových výjimek mohla vůbec poprvé přinést právě data z jednotného hlášení.



