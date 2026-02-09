Nedávno zveřejněná studie think-tanku IDEA při CERGE-EI ukázala, že poplatky u penzijního spoření připravují české klienty až o polovinu budoucího výnosu. Státem podporovaný produkt tak lidi na stáří ve skutečnosti nezabezpečí. Vysoké poplatky samy společnosti hájily rovněž vysokými náklady, jenže nyní se ukazuje, že naprostá většina z vybraných poplatků u nich končí jako čistý zisk.
Vyplývá to z detailních výpočtů autorů zmíněné studie, které publikovány dosud nebyly a které mají HN k dispozici.
Co se dočtete dál
- Proč experti označili poplatky penzijních společností za neúměrně vysoké.
- Měl by stát podporovat sektor se ziskovostí 50 a více procent?
- Proč penzijní spoření neplní svůj účel.
