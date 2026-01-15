V Česku vypukla debata, jak by mělo vypadat v příštích letech investování na penzi. Změny chce vláda a volají po nich jak akademici, tak i penzijní společnosti, byť se ne vždy shodnou, co všechno a jak by se mělo měnit. Pravdou je, že většinu z téměř čtyř milionů lidí, kteří penzijko mají, podobné debaty asi až tolik nezajímají. Spíš by rádi věděli, jak na tom jsou a co by měli teď udělat. Do jakých fondů přejít, zda posílat víc peněz, nebo to radši úplně zrušit a zkusit alternativy? A jsou ony alternativy opravdu lepší?
Nelze se moc divit, že hodně lidí, kteří by i byli ochotni pro svou finanční budoucnost něco udělat, raději nechává vše při starém. V občas vyhrocených debatách a množství na první pohled rozporuplných informací a nedostatku času na složité počítání je docela těžké se rozhodnout, co udělat. Hospodářské noviny proto přinášejí analýzu, která nabízí chytré kalkulačky, v nichž si může každý pár kliky namodelovat, jaká je jeho situace a co ho čeká podle toho, jak teď a do čeho investuje a co by se stalo, kdyby některé věci změnil.
Co se dočtete dál
- Kolik vám vydělá penzijko a jaký dopad budou mít poplatky na výsledné portfolio a rentu.
- Kdy se vyplatí v penzijku zůstat, kdy odejít a co by měli udělat úplně všichni.
