Stát lidem škodí, protože v nich vytváří mylnou a nebezpečnou představu, že se spořením do konzervativních fondů zabezpečují na stáří. Tvrdí to akademik a investor Lukáš Nádvorník, jenž je spoluautorem nedávno zveřejněné studie think-tanku IDEA při CERGE-EI. Ta ukázala mimořádnou nevýhodnost českého penzijního spoření v porovnání se zahraničím a vzbudila rozhořčenou diskusi. Pokud chce stát podporovat spoření na penzi, měl by podle něj lidem rovnou nabídnout systém, který je na stáří skutečně zabezpečí. „Lidé se nemusí v investování orientovat. Od toho tu má být stát,“ říká Nádvorník.
Co se dočtete dál
- Proč je dnes penzijní spoření nastavené špatně.
- Kdo na něm vydělává.
- Jak by měl stát penzijko přenastavit, aby lidi zabezpečilo na stáří.
