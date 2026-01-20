Stát lidem škodí, protože v nich vytváří mylnou a nebezpečnou představu, že se spořením do konzervativních fondů zabezpečují na stáří. Tvrdí to akademik a investor Lukáš Nádvorník, jenž je spoluautorem nedávno zveřejněné studie think-tanku IDEA při CERGE-EI. Ta ukázala mimořádnou nevýhodnost českého penzijního spoření v porovnání se zahraničím a vzbudila rozhořčenou diskusi. Pokud chce stát podporovat spoření na penzi, měl by podle něj lidem rovnou nabídnout systém, který je na stáří skutečně zabezpečí. „Lidé se nemusí v investování orientovat. Od toho tu má být stát,“ říká Nádvorník. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je dnes penzijní spoření nastavené špatně.
  • Kdo na něm vydělává.
  • Jak by měl stát penzijko přenastavit, aby lidi zabezpečilo na stáří.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.