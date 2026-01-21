Pražská burza v posledních letech září, a to do takové míry, že růst jejího hlavního indexu v pětiletém horizontu výrazně překonává populární akciový benchmark – americký index S&P 500. Leckoho by proto napadlo, jestli by si akciový trh v Praze nezasloužil vlastní ETF fond, který by jeho výkonnost kopíroval a zpřístupnil investování dalším lidem.

I na toto téma jsme narazili v rozhovoru s dlouholetým ředitelem pražské burzy Petrem Koblicem. Kromě toho jsme se ho ptali, jestli se budou v Praze obchodovat akcie zbrojařské skupiny CSG miliardáře Michala Strnada, a proč neočekává, že energetická firma ČEZ z burzy nakonec zmizí, i když nová vláda v programovém prohlášení slibuje, že nad ním chce získat stoprocentní kontrolu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč by akcie ČEZ neměly z burzy zmizet.
  • Budou akcie Strnadovy CSG na pražské burze.
  • Dočká se pražská burza vlastního ETF.
  • Proč může pražská burza nadále růst.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.