Pražská burza v posledních letech září, a to do takové míry, že růst jejího hlavního indexu v pětiletém horizontu výrazně překonává populární akciový benchmark – americký index S&P 500. Leckoho by proto napadlo, jestli by si akciový trh v Praze nezasloužil vlastní ETF fond, který by jeho výkonnost kopíroval a zpřístupnil investování dalším lidem.
I na toto téma jsme narazili v rozhovoru s dlouholetým ředitelem pražské burzy Petrem Koblicem. Kromě toho jsme se ho ptali, jestli se budou v Praze obchodovat akcie zbrojařské skupiny CSG miliardáře Michala Strnada, a proč neočekává, že energetická firma ČEZ z burzy nakonec zmizí, i když nová vláda v programovém prohlášení slibuje, že nad ním chce získat stoprocentní kontrolu.
Co se dočtete dál
- Proč by akcie ČEZ neměly z burzy zmizet.
- Budou akcie Strnadovy CSG na pražské burze.
- Dočká se pražská burza vlastního ETF.
- Proč může pražská burza nadále růst.
